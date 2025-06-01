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Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о здоровье после повреждения в матче с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о здоровье после повреждения в матче с «Ростовом»
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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём самочувствии после Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)). Футболист получил повреждение по ходу игры, но провёл на поле все 90 минут. В серии пенальти Дивеев был единственным игроком ЦСКА, не реализовавшим свою попытку.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Как со здоровьем?
— Не так хорошо. Болит, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в девятый раз в своей истории, сравнявшись по числу побед в турнире с московским «Локомотивом». Этот показатель является рекордным в турнире.

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