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Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам после поражения в Суперфинале КР

Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам после поражения в Суперфинале КР
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поддержал болельщиков команды после поражения жёлто-синих в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Наши дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за поддержу! Мы все вместе очень сильно хотели выиграть Кубок! Ребята сделали всё, оставили все силы на поле. Мы провели хороший матч, за что команде большое спасибо. Но пенальти – это лотерея и игра нервов. Нам сегодня не повезло, мы были в шаге… Но это футбол!

Ещё раз огромное спасибо всем вам за поддержку, за то, что вы всегда едины с командой! Вы – лучшие! С уважением, Арташес Арутюнянц», — приводит слова Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».

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