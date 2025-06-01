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Игнатов обратился к болельщикам «Спартака» и всей команде после ухода из клуба

Игнатов обратился к болельщикам «Спартака» и всей команде после ухода из клуба
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Полузащитник Михаил Игнатов обратился к болельщикам «Спартака» и всей команде после того, как покинул клуб.

«Привет, красно-белые! Вот и подошёл к концу наш совместный путь. Хочу сказать искреннее спасибо за поддержку болельщикам, руководству. А ещё всем работникам клуба, стадиона и нашей базы, которые зачастую незаметно делают огромную полезную работу, создавая позитивную атмосферу и уют.

Отдельная благодарность партнёрам по команде. Искренне желаю вам достичь всех поставленных целей! За 10 лет, что я провёл в системе «Спартака», вы все стали для меня больше, чем просто друзьями. Для меня вы очень близкие люди!

Мы пережили множество моментов вместе — как неудачных, так и тех, которые будем вспоминать ещё долгое время! Я всегда буду помнить свои дебютные матчи за «Спартак», первый гол «Енисею», игры в еврокубках и, конечно, победный финал Кубка в «Лужниках»! Желаю всем всего самого красно-белого! Вперёд, «Спартак»!» — приводит слова Игнатова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Об уходе 25-летнего игрока в связи с истечением срока контракта стало известно в воскресенье, 1 июня.

Игнатов является выпускником академии красно-белых. В составе взрослой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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