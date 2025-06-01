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Нападающий ЦСКА Койта: очень горжусь собой и тем, чего я достиг

Нападающий ЦСКА Койта: очень горжусь собой и тем, чего я достиг
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта рассказал, что для него значит победа команды в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Победа в Кубке России — очень важный для меня момент. Я вспомнил о том, когда я был маленьким. Мы всегда когда-то были маленькими. Я вспомнил тот путь, который прошёл до профессионального футболиста. Я очень горжусь собой и тем, чего достиг. Я считаю, что это придало мне дополнительную силу и энергию в финале», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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