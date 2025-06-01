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Созин: у ЦСКА смущает одно: пару лет назад результат был даже лучше, а потом — фиаско

Созин: у ЦСКА смущает одно: пару лет назад результат был даже лучше, а потом — фиаско
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Футбольный эксперт Андрей Созин подвёл итоги сезона-2024/2025 для московского ЦСКА. В Суперфинале Фонбет Кубка России армейцы в серии пенальти одержали победу над «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«ЦСКА нужно поздравить с очень удачным сезоном! И в призёры РПЛ попали, и Кубок России взяли – руководство точно останется довольно Николичем. Смущает в этом успехе ЦСКА одно – пару лет назад результат был даже лучше: второе место и Кубок. А дальше – разочарование, снятие тренера, фиаско.

Пожелать клубу сейчас можно одного – угадать с селекцией. Николич зимой явно получил не то, на что рассчитывал. И вышел победителем за счёт игры в обороне – там в первую очередь выделялись Мойзес и Роша. Но повторюсь: этот сезон – хороший, с чем клуб и поздравляем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в своей истории и сравнялся по количеству титулов с московским «Локомотивом». В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на третьей строчке с 59 очками.

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