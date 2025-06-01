«Кремонезе» переиграл «Специю» в финале плей-офф за выход в Серию А

Завершился ответный финальный матч плей-офф за повышение в итальянскую Серию А между «Специей» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе « Альберто Пикко» (Специя, Италия). Победу в противостоянии одержал «Кремонезе» (0:0, 3:2).

Мануэль Де Лука на 25-й минуте вывел гостей вперёд, Микеле Коллоколо на 63-й минуте удвоил преимущество команды. На 79-й минуте Де Лука оформил дубль. Франческо Эспозито на 83-й минуте отыграл один мяч «Специи», Лука Виньяли на 85-й минуте сократил разрыв в счёте до минимального — 2:3.

В полуфинале плей-офф за повышение из Серии B «Кремонезе» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее клуба «Юве Стабия» (1:2, 3:0). «Специя» на стадии 1/2 финала одолела в двух встречах «Катандзаро» (2:0, 2:1).

Ранее две прямые путёвки в Серию А получили сильнейшие команды Серии В — «Сассуоло» и «Пиза». Понижение в классе заслужили три команды Серии А — «Эмполи», «Венеция» и «Монца».