«Кремонезе» переиграл «Специю» в финале плей-офф за выход в Серию А

Завершился ответный финальный матч плей-офф за повышение в итальянскую Серию А между «Специей» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе « Альберто Пикко» (Специя, Италия). Победу в противостоянии одержал «Кремонезе» (0:0, 3:2).
Мануэль Де Лука на 25-й минуте вывел гостей вперёд, Микеле Коллоколо на 63-й минуте удвоил преимущество команды. На 79-й минуте Де Лука оформил дубль. Франческо Эспозито на 83-й минуте отыграл один мяч «Специи», Лука Виньяли на 85-й минуте сократил разрыв в счёте до минимального — 2:3.
В полуфинале плей-офф за повышение из Серии B «Кремонезе» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее клуба «Юве Стабия» (1:2, 3:0). «Специя» на стадии 1/2 финала одолела в двух встречах «Катандзаро» (2:0, 2:1).
Ранее две прямые путёвки в Серию А получили сильнейшие команды Серии В — «Сассуоло» и «Пиза». Понижение в классе заслужили три команды Серии А — «Эмполи», «Венеция» и «Монца».
- 1 июня 2025
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