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«Кремонезе» переиграл «Специю» в финале плей-офф за выход в Серию А

«Кремонезе» переиграл «Специю» в финале плей-офф за выход в Серию А
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Завершился ответный финальный матч плей-офф за повышение в итальянскую Серию А между «Специей» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе « Альберто Пикко» (Специя, Италия). Победу в противостоянии одержал «Кремонезе» (0:0, 3:2).

Италия — Серия B . Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 3
Кремонезе
Кремона
0:1 Де Лука – 25'     0:2 Коллоколо – 62'     0:3 Де Лука – 79'     1:3 Эспозито – 83'     2:3 Виньяли – 85'    
Удаления: Виньяли – 90+4' / Насти – 90+9'

Мануэль Де Лука на 25-й минуте вывел гостей вперёд, Микеле Коллоколо на 63-й минуте удвоил преимущество команды. На 79-й минуте Де Лука оформил дубль. Франческо Эспозито на 83-й минуте отыграл один мяч «Специи», Лука Виньяли на 85-й минуте сократил разрыв в счёте до минимального — 2:3.

В полуфинале плей-офф за повышение из Серии B «Кремонезе» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее клуба «Юве Стабия» (1:2, 3:0). «Специя» на стадии 1/2 финала одолела в двух встречах «Катандзаро» (2:0, 2:1).

Ранее две прямые путёвки в Серию А получили сильнейшие команды Серии В — «Сассуоло» и «Пиза». Понижение в классе заслужили три команды Серии А — «Эмполи», «Венеция» и «Монца».

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