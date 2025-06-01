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Нападающий ЦСКА Койта раскритиковал мяч, которым команды играли в Суперфинале Кубка России

Нападающий ЦСКА Койта раскритиковал мяч, которым команды играли в Суперфинале Кубка России
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта в негативном ключе высказался о мяче, которым армейцы играли с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Марко Николич раскритиковал новый мяч, которым вы играли в финале Кубка.
— Я полностью согласен с Марко Николичем, мы весь сезон играли другим мячом. Сегодня нам не удалось до конца адаптироваться к новому мячу. Как вы заметили, практически все наши удары были не в створ, а выше ворот. Играть таким мячом было достаточно тяжело, — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Армейцы 14 раз в своей истории брали Кубок СССР/России.

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