Нападающий ЦСКА Койта раскритиковал мяч, которым команды играли в Суперфинале Кубка России

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта в негативном ключе высказался о мяче, которым армейцы играли с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 (пен.)).

— Марко Николич раскритиковал новый мяч, которым вы играли в финале Кубка.

— Я полностью согласен с Марко Николичем, мы весь сезон играли другим мячом. Сегодня нам не удалось до конца адаптироваться к новому мячу. Как вы заметили, практически все наши удары были не в створ, а выше ворот. Играть таким мячом было достаточно тяжело, — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Армейцы 14 раз в своей истории брали Кубок СССР/России.