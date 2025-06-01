Тамерлан Мусаев: визуализировал победу ЦСКА в Кубке России — начало положено

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе в Фонбет Кубке России. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Начало положено! До матча визуализировал победу, как будем праздновать, что буду идти с медалью и включать песню.

— Какую песню?

— Freed From Desire. Это классика! — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.