Форвард ЦСКА Мусаев сравнил Суперфинал Кубка России с Лигой чемпионов

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнил Суперфинал Фонбет Кубка России с Лигой чемпионов. Армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.) и стали обладателями трофея.

«В матче с «Ростовом» был большой накал. Без разницы, кто и сколько выиграл трофеев, а кто — сколько раз играл в финалах. По-любому, когда выходишь и столько болельщиков, эмоции зашкаливают. Тяжело играть неэмоционально. Это лучший матч, в котором я играл. Думаю, по атмосфере можно сравнить с Лигой чемпионов. Но я бы хотел, чтобы в матче за сборную орали полные трибуны. Буду смотреть и наблюдать за сборной России в матче с Нигерией», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.