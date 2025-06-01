Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Мусаев: вообще не доволен собой в сезоне, надо больше голов

Нападающий ЦСКА Мусаев: вообще не доволен собой в сезоне, надо больше голов
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев критически высказался о своей результативности в сезоне-2024/2025 после победы в Суперфинале Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Я не ожидал, что у меня будет такая часть сезона. Я готовился и всё делал, но бывает такое, что планы бога другие, нежели чем мои. Нужно больше работать и провести намного лучше следующий сезон. Я вообще не доволен собой в этом сезоне. У меня есть 10 голов, надо ещё больше. Цель по голам есть только у меня в голове, её не озвучиваю никому. Вы же не знали, что я визуализирую Кубок? Не знали. После матча с «Зенитом» я визуализировал, что буду играть в финале, потому что я уже вышел в финал», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России, а в Российской Премьер-Лиге финишировал на третьей строчке с 59 очками. Тамерлан Мусаев в завершившемся сезоне принял участие в 43 матчах РПЛ и Кубка страны, забил 10 голов и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде.

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android