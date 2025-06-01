Нападающий ЦСКА Мусаев: вообще не доволен собой в сезоне, надо больше голов

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев критически высказался о своей результативности в сезоне-2024/2025 после победы в Суперфинале Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)).

«Я не ожидал, что у меня будет такая часть сезона. Я готовился и всё делал, но бывает такое, что планы бога другие, нежели чем мои. Нужно больше работать и провести намного лучше следующий сезон. Я вообще не доволен собой в этом сезоне. У меня есть 10 голов, надо ещё больше. Цель по голам есть только у меня в голове, её не озвучиваю никому. Вы же не знали, что я визуализирую Кубок? Не знали. После матча с «Зенитом» я визуализировал, что буду играть в финале, потому что я уже вышел в финал», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России, а в Российской Премьер-Лиге финишировал на третьей строчке с 59 очками. Тамерлан Мусаев в завершившемся сезоне принял участие в 43 матчах РПЛ и Кубка страны, забил 10 голов и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде.