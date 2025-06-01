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Сборная Португалии U17 стала чемпионом Европы, обыграв в финале турнира команду Франции

Сборная Португалии U17 стала чемпионом Европы, обыграв в финале турнира команду Франции
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Завершён финальный матч чемпионата Европы 2025 года для возрастной категории до 17 лет, в котором встречались сборные Франции и Португалии. Победу со счётом 3:0 в этой игре отпраздновали португальцы. Встреча прошла на стадионе «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания).

U17 ЧЕ-2025 . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Франция U17
Окончен
0 : 3
Португалия U17
0:1 Анизиу – 30'     0:2 Кунья – 38'     0:3 Невеш – 60'    

Нападающий сборной Португалии Анизиу открыл счёт на 30-й минуте, а на 38-й минуте преимущество команды удвоил Дуарте Кунья. Жил Невеш забил третий мяч португальцев на 60-й минуте.

Франция и Португалия уже играли друг с другом в рамках данного турнира: встреча на групповом этапе завершилась со счётом 0:0. Эти команды вышли из группы с Германией и Албанией. В полуфинале Франция обыграла Бельгию (3:2), а Португалия оказалась сильнее Италии (2:2, 4:3 пен.).

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