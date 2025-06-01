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Первый тренер Акинфеева: Игорь — большой мастер, Николич правильно поставил его на финал

Первый тренер Акинфеева: Игорь — большой мастер, Николич правильно поставил его на финал
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Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль прокомментировал победу футболиста в Суперфинале Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«В уровне Игоря никто не сомневался! Николич правильно поставил его в старте на финал Кубка России, у Акинфеева есть опыт. Раньше была нога Акинфеева, а теперь рука Акинфеева. Здорово! Футболисты «Ростова» били по штангам, такие удары тяжело брать, но Игорь — молодец.

Игорь выиграл больше всех титулов в истории России, у него 22 трофея. У Игнашевича и Жиркова было 21. Молодец и умница! Я даже не знал об этом, только прочитал сейчас. Это говорит о том, что Акинфеев — большой мастер. О чём ещё это говорит? Если разобраться, Игорь провёл хороший сезон: третье место и Кубок России. Акинфеев сыграл на своём стабильном уровне», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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