Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил команду с победой в Кубке России

Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил команду с победой в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео из раздевалки, где Гинер также рассказал, чего ждёт от клуба в следующем сезоне.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

В Кубке России сезона-2024/2025 ЦСКА вышел из группы с «Ахматом», «Краснодаром» и клубом «Пари Нижний Новгород». В 1/4 финала армейцы оказались сильнее «Рубина», в полуфинале Пути РПЛ красно-синие переиграли московское «Динамо», в финале сетки ЦСКА обыграл «Зенит». В решающей встрече москвичи одолели «Ростов».