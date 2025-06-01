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Созин: жаль, что этот «Ростов» разбежится. После ухода Карпина команда стала только лучше

Созин: жаль, что этот «Ростов» разбежится. После ухода Карпина команда стала только лучше
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Футбольный эксперт Андрей Созин подвёл итоги сезона-2024/2025 для «Ростова». В Суперфинале Фонбет Кубка России жёлто-синие в серии пенальти уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Жаль, что этот «Ростов», видимо, разбежится и развалится. Сегодня они ничего не дали сделать ЦСКА. После ухода Карпина я думал, что команда повалится – а она стала только лучше.

Эта история могла завершиться трофеем, но мне вспоминаются слова Игнашевича. Он как-то сказал, что вместе с Акинфеевым они проиграли лишь одну серию пенальти – ту самую, в матче с Хорватией. Поэтому для «Ростова» сегодняшняя серия – это не просто дополнительное решающее испытание. Когда человек идёт к «точке», а напротив – Акинфеев, то уже один только взгляд Игоря даёт ЦСКА преимущества. Так случилось и сегодня», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной смене руководства «Ростова» и об уходе из клуба ряда футболистов. После Суперфинала Кубка России с ЦСКА нападающий Николай Комличенко заявил, что это был его последний матч в составе команды.

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