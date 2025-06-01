Главный тренер «Ростова» Альба высказался о поражении от ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. Южане в решающей игре уступили ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

«Что не получилось сегодня, почему не смогли забить мяч в основное время и дотянули до серии пенальти, зная, что в воротах Акинфеев? Я хочу сказать, что наши игроки выложились на полную. Не могу сказать, что мы много позволяли сопернику. У них не было много моментов. Что касается обороны – всё тоже было нормально. К сожалению, мы не доставили много проблем сопернику в атаке.

В первом тайме работали некоторые наши заготовки, было несколько хороших комбинаций. Во втором тайме игроки подустали и стало сложнее. Мы стали доходить до ворот реже. Что касается пенальти – не то что бы мы хотели, чтобы они были. Но так получилось», — приводит слова Альбы официальный сайт РФС.