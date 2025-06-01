Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ростова» Альба высказался о поражении от ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Альба высказался о поражении от ЦСКА в Суперфинале Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. Южане в решающей игре уступили ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Что не получилось сегодня, почему не смогли забить мяч в основное время и дотянули до серии пенальти, зная, что в воротах Акинфеев? Я хочу сказать, что наши игроки выложились на полную. Не могу сказать, что мы много позволяли сопернику. У них не было много моментов. Что касается обороны – всё тоже было нормально. К сожалению, мы не доставили много проблем сопернику в атаке.

В первом тайме работали некоторые наши заготовки, было несколько хороших комбинаций. Во втором тайме игроки подустали и стало сложнее. Мы стали доходить до ворот реже. Что касается пенальти – не то что бы мы хотели, чтобы они были. Но так получилось», — приводит слова Альбы официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам после поражения в Суперфинале КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android