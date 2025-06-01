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Бубнов поставил все пятёрки игрокам «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов

Бубнов поставил все пятёрки игрокам «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам «Пари Сен-Жермен» за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В заключительной встрече главного еврокубкового турнира парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0) и завоевали трофей.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Напомним, экс-футболист оценивает игроков на основе количества технико-тактических действий, а также процента брака при их осуществлении. Так, низшей оценкой для игроков «ПСЖ» за финал стала пятёрка. Лучшим игроком парижан в финале, по мнению Бубнова, оказался вингер Дезире Дуэ. Его выступление оценено на пять с тремя плюсами.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, в финалах главного клубного турнира Европы впервые была зафиксирована победа одной из команд с разницей в пять мячей.

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