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Пьянич умывался шампанским, Гинер наливал в кубок. Яркие фото из победной раздевалки ЦСКА

Пьянич умывался шампанским, Гинер наливал в кубок. Яркие фото из победной раздевалки ЦСКА
Миралем Пьянич и Евгений Гинер
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1 июня в Москве на стадионе «Лужники» в финальном матче Кубка России ЦСКА одержал победу над «Ростовом», одолев его в серии пенальти (4:3). В основное время встреча завершилась со счётом 0:0.

Лучшие кадры из победной раздевалки ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В текущем сезоне оба матча Николича с «Ростовом» завершились не в пользу ЦСКА. В 1-м туре команды сыграли вничью (0:0). В игре второго круга в 16-м туре Российской Премьер-Лиги победу праздновали футболисты «Ростова» (2:1).

Никто не одерживал победы в Кубке России чаще ЦСКА и «Локомотива» (по девять раз). Ближайший преследователь — «Зенит» — выигрывал трофей пять раз в своей истории.

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