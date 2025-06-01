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Главный тренер «Ростова» Альба оценил план на игру с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Альба оценил план на игру с ЦСКА в Суперфинале Кубка России
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о работе над тактикой перед матчем с ЦСКА в рамках Суперфинала Фонбет Кубка России (0:0, 3:4 пен.). Помимо этого, специалист назвал дату летних сборов команды.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Подстраивали ли мы тактику под ЦСКА? Да, мы использовали разные схемы на протяжении сезона. Эти схемы мы применяли исходя не только из соперников, но и из возможностей своих игроков. Что касается матча с ЦСКА – конечно, мы использовали свои наработки, чтобы ограничить их сильные стороны. Считаю, что, в принципе, план на игру был идеален. И не потому что он идеален сам по себе, а потому что игроки его идеально воплотили на поле.

Объявил ли я команде дату начала летних сборов? Да, объявил. Начинаем подготовку 23 июня», — приводит слова Альбы официальный сайт РФС.

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