Главный тренер «Ростова» Альба оценил план на игру с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о работе над тактикой перед матчем с ЦСКА в рамках Суперфинала Фонбет Кубка России (0:0, 3:4 пен.). Помимо этого, специалист назвал дату летних сборов команды.

«Подстраивали ли мы тактику под ЦСКА? Да, мы использовали разные схемы на протяжении сезона. Эти схемы мы применяли исходя не только из соперников, но и из возможностей своих игроков. Что касается матча с ЦСКА – конечно, мы использовали свои наработки, чтобы ограничить их сильные стороны. Считаю, что, в принципе, план на игру был идеален. И не потому что он идеален сам по себе, а потому что игроки его идеально воплотили на поле.

Объявил ли я команде дату начала летних сборов? Да, объявил. Начинаем подготовку 23 июня», — приводит слова Альбы официальный сайт РФС.