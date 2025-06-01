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Бубнов оценил игроков «Интера» в финале Лиги чемпионов, поставив четыре единицы

Бубнов оценил игроков «Интера» в финале Лиги чемпионов, поставив четыре единицы
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам «Интера» за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В заключительной встрече главного еврокубкового турнира итальянцы разгромно уступили французскому «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Напомним, экс-футболист оценивает игроков на основе количества технико-тактических действий, а также процента брака при их осуществлении. Так, сразу четыре футболиста «Интера» получили от Бубнова низшую оценку — единицу. Худшими игроками команды, по мнению эксперта, стали латерали Федерико Димарко, Дензел Думфрис, Никола Залевски и полузащитник Генрих Мхитарян.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

«Интер» уступил в финале Лиги чемпионов во второй раз за три сезона. В ЛЧ-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги проиграли английскому «Манчестер Сити» (0:1). «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы впервые в истории.

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