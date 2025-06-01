Бубнов оценил игроков «Интера» в финале Лиги чемпионов, поставив четыре единицы

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам «Интера» за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В заключительной встрече главного еврокубкового турнира итальянцы разгромно уступили французскому «ПСЖ» (0:5).

Напомним, экс-футболист оценивает игроков на основе количества технико-тактических действий, а также процента брака при их осуществлении. Так, сразу четыре футболиста «Интера» получили от Бубнова низшую оценку — единицу. Худшими игроками команды, по мнению эксперта, стали латерали Федерико Димарко, Дензел Думфрис, Никола Залевски и полузащитник Генрих Мхитарян.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

«Интер» уступил в финале Лиги чемпионов во второй раз за три сезона. В ЛЧ-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги проиграли английскому «Манчестер Сити» (0:1). «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы впервые в истории.