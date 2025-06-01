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«Ну всё, Генриху надо заканчивать». Бубнов поставил единицу Мхитаряну за финал ЛЧ

«Ну всё, Генриху надо заканчивать». Бубнов поставил единицу Мхитаряну за финал ЛЧ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру полузащитника миланского «Интера» Генриха Мхитаряна в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Мхитарян, 44% брака. Ну ладно, у полузащитников такое бывает. 18 технико-тактических действий. Ну всё, Генриху надо заканчивать. Уже 36 лет, да? Уже, видимо, тяжело. Тем более они его используют неправильно. Они его используют на фланге. Ему нельзя, он разыгрывающий игрок, он плеймейкер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

36-летний Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В 49 матчах нынешнего клубного сезона он забил один гол и отдал пять результативных передач.

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