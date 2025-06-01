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Главный тренер ЦСКА Николич заявил, что у армейцев было преимущество в Суперфинале КР

Главный тренер ЦСКА Николич заявил, что у армейцев было преимущество в Суперфинале КР
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что у армейцев было преимущество в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

– Не первая игра, где у ЦСКА нет преимущества, но при этом команда выжимает всё возможное из матча.
– У нас было преимущество. Первый тайм был 60 на 40 по владению, второй ещё больше, думаю. Было сложно создавать моменты, преодолевать сопротивление команды, которая опускается в такой низкий блок. Если бы наш гол в первом тайме засчитали, игра пошла бы по-другому и больше бы понравилась зрителям. А в остальном – всё просто: финал надо выигрывать, — приводит слова Николича пресс-служба РФС.

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