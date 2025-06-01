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«Эльче» вернулся в Ла Лигу, разгромив «Депортиво» в заключительном туре Сегунды

«Эльче» вернулся в Ла Лигу, разгромив «Депортиво» в заключительном туре Сегунды
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«Депортиво» уступил «Эльче» со счётом 0:4 в матче 42-го тура испанской Сегунды. Эта победа позволила зелёно-полосатым вернуться в Ла Лигу впервые с сезона-2022/2023.

Испания — Сегунда . 42-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
Окончен
0 : 4
Эльче
Эльче
0:1 Дауди – 4'     0:2 Дональд – 25'     0:3 Валера – 32'     0:4 Бигас – 89'    

Нападающий «Эльче» Морад Дауди открыл счёт на четвёртой минуте, Джон Дональд на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Херман Валера забил на 32-й минуте, а на 89-й взятием ворот отличился Педро Бигас.

«Депортиво» занял 15-е место с 53 очками и остался в Сегунде. «Эльче» с 77 очками расположился на второй строчке и оформил повышение в классе.

Ранее с первого места в Ла Лигу вышел «Леванте». В полуфинале плей-офф за право играть в высшем дивизионе состоятся противостояния «Альмерия» — «Овьедо» (7 и 11 июня) и «Расинг» — «Мирандес» (8 и 12 июня). Финальные игры плей-офф состоятся 15 и 21 июня.

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