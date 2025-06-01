Александр Бубнов ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что отдал бы самую престижную индивидуальную награду сезона-2024/2025 «Золотой мяч» нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю.

— Кому «Золотой мяч» отдать, на ваш взгляд?

— Я бы Ямалю отдал.

— То есть не кому-то из «Парижа», допустим?

— Нет. Кому? Здесь нападающие… Дембеле? Не-не-не. Тот играет в 17 лет, становится чемпионом Европы, должен был сейчас выходить. Он не виноват, Ямаль, что они «Интеру» сгорели. Вышли бы в финал, они бы обыграли, он бы Лигу чемпионов выиграл. Дембеле не смог адаптироваться в «Барселоне».

— Хорошо, Рафинья из «Барселоны».

— Рафинья нет.

— А чем он хуже Ямаля?

— У него хорошие тоже показатели, но я здесь считаю, что, вот когда примерно одинаковые показатели технико-тактические, нужно молодому давать. Молодому давать, потому что Рафинья и Месси — никто в возрасте Ямаля, даже Мбаппе так не играл, хотя Мбаппе — чемпион мира, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 17-летний Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.