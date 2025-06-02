Фото: парад «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

В воскресенье, 1 июня, прошёл парад «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 над «Интером» (5:0). Футболисты проехали на двух двухэтажных автобусах по самому знаменитому проспекту Парижа — Елисейским полям.

После этого команда посетила приём у президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Напомним, после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки. Французские СМИ сообщали о сотнях арестов и двух погибших, в связи с этим была усилена охрана во время чемпионского парада команды.

В финале соревнования «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ».