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Фото: парад «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Фото: парад «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов
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В воскресенье, 1 июня, прошёл парад «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 над «Интером» (5:0). Футболисты проехали на двух двухэтажных автобусах по самому знаменитому проспекту Парижа — Елисейским полям.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

После этого команда посетила приём у президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Напомним, после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки. Французские СМИ сообщали о сотнях арестов и двух погибших, в связи с этим была усилена охрана во время чемпионского парада команды.

В финале соревнования «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ».

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