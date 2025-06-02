«Пятёрки с тремя плюсами не было даже у Месси». Бубнов — об оценке Дуэ за финал ЛЧ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал оценку пять с тремя плюсами, поставленную вингеру «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Интером» (5:0). 19-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей.

— А у Дуэ пять с тремя плюсами. Это было когда-нибудь у вас вообще?

— Нет. Два было, а три нет. Даже у Месси, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, экс-футболист оценивает игроков на основе количества технико-тактических действий, а также процента брака при их осуществлении. Весь состав «ПСЖ» получил от Александра Бубнова оценки от пятёрки и выше. Пять с тремя плюсами вингер Дезире Дуэ — высшая оценка от эксперта среди всех игроков встречи.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, в финалах главного клубного турнира Европы впервые была зафиксирована победа одной из команд с разницей в пять мячей.