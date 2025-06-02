Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пятёрки с тремя плюсами не было даже у Месси». Бубнов — об оценке Дуэ за финал ЛЧ

«Пятёрки с тремя плюсами не было даже у Месси». Бубнов — об оценке Дуэ за финал ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал оценку пять с тремя плюсами, поставленную вингеру «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Интером» (5:0). 19-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

— А у Дуэ пять с тремя плюсами. Это было когда-нибудь у вас вообще?
— Нет. Два было, а три нет. Даже у Месси, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, экс-футболист оценивает игроков на основе количества технико-тактических действий, а также процента брака при их осуществлении. Весь состав «ПСЖ» получил от Александра Бубнова оценки от пятёрки и выше. Пять с тремя плюсами вингер Дезире Дуэ — высшая оценка от эксперта среди всех игроков встречи.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, в финалах главного клубного турнира Европы впервые была зафиксирована победа одной из команд с разницей в пять мячей.

Материалы по теме
«Это больше не клуб без души, а настоящий титан». Мировые медиа — об успехе «ПСЖ» в ЛЧ
«Это больше не клуб без души, а настоящий титан». Мировые медиа — об успехе «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android