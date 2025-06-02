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«Краснодар» вспомнил интервью Сафонова из 2024 года о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «быков» — в РПЛ

«Краснодар» вспомнил интервью Сафонова из 2024 года о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «быков» — в РПЛ
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Пресс-служба «Краснодара» поделилась отрывком из интервью голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликованного летом 2024 года, в котором вратарь рассуждает о возможной победе парижан в Лиге чемпионов УЕФА и «быков» — в Российской Премьер-Лиге.

Матвей Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ» перед стартом сезона-2024/2025. В июне 2024 года на YouTube-канале Nobel журналиста Нобеля Арустамяна вышло видео с вратарём, посвящённое данному переходу. В нём среди прочего Арустамян и Сафонов побеседовали о шансах «ПСЖ» и «Краснодара» на завоевание трофеев в сезоне.

— Ты знаешь, да, главную мечту и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?
— ЛЧ выиграть?

— Да.
— Выиграем.

— Выиграете?
— А почему нет? Попробуем — точно.

— Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» — чемпионат России?
— Ну, будет прекрасно, если это произойдёт в один год, одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом — финал Лиги чемпионов. Значит, раньше «Краснодар» станет чемпионом. Правильно же? Такое расписание? — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу Nobel.

Видео доступно в телеграм-канале «Краснодара».

«Он не просто знал, он всё спланировал. Вот что уроки шахмат в академии делают», — прокомментировала видео пресс-служба «Краснодара» в официальном телеграм-канале.

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России в субботу, 24 мая. В 30-м туре РПЛ «быки» разгромили столичное «Динамо» (3:0) и завоевали золотые медали. На следующей неделе, в воскресенье, 1 июня, «ПСЖ» одержал победу над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в истории клуба завоевал главный клубный трофей в Европе.

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