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«Ноттингем Форест» подпишет трёх игроков «Ботафого» — Орнштейн

«Ноттингем Форест» подпишет трёх игроков «Ботафого» — Орнштейн
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Английский «Ноттингем Форест» планирует подписать трёх футболистов из бразильского «Ботафого». Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

Речь идёт о нападающем Игоре Жезусе, левом защитнике Куябано и центральном защитнике Жаире. Согласно источнику, сделка близка к завершению.

В 23 матчах нынешнего клубного сезона Игор Жезус забил семь голов и отдал одну результативную передачу. У Куябано 21 матч, два гола и три результативные передачи. У Жаира в активе 16 матчей.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками. «Лесники» выступят в следующем розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

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