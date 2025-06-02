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ЦСКА под руководством Николича впервые обыграл «Ростов», одержав победу в Суперфинале КР

ЦСКА под руководством Николича впервые обыграл «Ростов», одержав победу в Суперфинале КР
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ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича впервые обыграл «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В основное время матч завершился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. За этот период, помимо финала Кубка, команды провели две встречи в рамках Российской Премьер-Лиги. Первый матч завершился вничью — 0:0, во втором сильнее был «Ростов» (1:2).

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 59 очков и финишировали на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата.

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