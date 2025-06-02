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Главный тренер ЦСКА Марко Николич завоевал Кубок России с двумя разными командами

Главный тренер ЦСКА Марко Николич завоевал Кубок России с двумя разными командами
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Победа ЦСКА в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025 стала второй в карьере для главного тренера команды Марко Николича. В Суперфинале турнира армейцы по пенальти одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)) и получили трофей.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Марко Николич возглавляет ЦСКА с лета 2024 года. Минувший сезон серб провёл в клубе «Аль-Ахли» из ОАЭ. Ранее специалист работал в России и возглавлял московский «Локомотив» — с июня 2020 по октябрь 2021 года. С Николичем железнодорожники одержали победу в Кубке России сезона-2020/2021, одолев в финале «Крылья Советов» (3:1).

ЦСКА и «Локомотив» — рекордсмены по количеству побед в истории Кубка России. В активе обеих команд по девять завоёванных титулов.

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