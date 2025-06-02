Президент Франции Макрон пожал руку Сафонову на торжественной встрече с игроками «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с футболистами «ПСЖ» после их победы в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане со счётом 5:0 разгромили «Интер».

На торжественной встрече Макрон пожал руку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Фото: Скриншот с аккаунта 2001online

По итогам сезона-2024/2025 Сафонов в составе «ПСЖ» стал обладателем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль». Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2029 года.