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Президент Франции Макрон пожал руку Сафонову на торжественной встрече с игроками «ПСЖ»

Президент Франции Макрон пожал руку Сафонову на торжественной встрече с игроками «ПСЖ»
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с футболистами «ПСЖ» после их победы в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане со счётом 5:0 разгромили «Интер».

На торжественной встрече Макрон пожал руку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Фото: Скриншот с аккаунта 2001online

По итогам сезона-2024/2025 Сафонов в составе «ПСЖ» стал обладателем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль». Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2029 года.

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