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Роналду отреагировал на победу сборной Португалии U17 на Евро-2025

Роналду отреагировал на победу сборной Португалии U17 на Евро-2025
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40-летний звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии U17 на чемпионате Европы. Отметим, в финале сборная разгромила национальную команду франции со счётом 3:0.

«Поздравляю, звезды!» – написал Роналду на своей странице социальных сетях.

Напомним, сборная Португалии U17 уже в седьмой раз выиграла чемпионат Европы.

Роналду в текущем сезоне принял участие в 41 матче, где отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Также на счету звёздного футболиста 219 встреч в составе национальной команды Португалии, в которых нападающий отличился 136 голами.

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