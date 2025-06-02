Роналду отреагировал на победу сборной Португалии U17 на Евро-2025

40-летний звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии U17 на чемпионате Европы. Отметим, в финале сборная разгромила национальную команду франции со счётом 3:0.

«Поздравляю, звезды!» – написал Роналду на своей странице социальных сетях.

Напомним, сборная Португалии U17 уже в седьмой раз выиграла чемпионат Европы.

Роналду в текущем сезоне принял участие в 41 матче, где отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Также на счету звёздного футболиста 219 встреч в составе национальной команды Португалии, в которых нападающий отличился 136 голами.