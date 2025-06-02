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Фёдор Чалов поздравил ЦСКА с победой в Кубке России

Фёдор Чалов поздравил ЦСКА с победой в Кубке России
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Экс-нападающий московского ЦСКА, а ныне греческого ПАОКа Фёдор Чалов отреагировал на победу армейцев в Кубке России над «Ростовом» (0:0, 4:3 по пенальти). Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Кубок снова стал Армейским!» — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Для ЦСКА эта победа в Кубке России стала девятой в истории, московский клуб сравнялся по количеству побед с «Локомотивом». Также для главного тренера армейцев — Марко Николича — эта победа над «Ростовом» стала первой за три года.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА, футболист выступал за взрослую команду армейцев с 2017 по 22 годы и с 2022 по 2024 годы.

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