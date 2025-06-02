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Акинфеев феерил, Сутормин плакал, Мойзес кусал золото. Лучшие фото победы ЦСКА в Кубке

Акинфеев феерил, Сутормин плакал, Мойзес кусал золото. Лучшие фото победы ЦСКА в Кубке
ЦСКА — обладатель Кубка России!
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1 июня в Москве на стадионе «Лужники» в финальном матче Кубка России сезона-2024/2025 ЦСКА одержал победу над «Ростовом». В основное время встреча завершилась со счётом 0:0. Исход решился в серии пенальти, где команда Марко Николича оказалась сильнее (4:3).

Лучшие кадры с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Смотрите также фото из победной раздевалки ЦСКА:

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».

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