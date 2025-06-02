Кварацхелия показал фото, на котором он спит с кубком Лиги чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал фото с победным кубком Лиги чемпионов. Парижская команда обыграла миланский «Интер» в финале соревнования с разгромным счётом 5:0.

На фото грузин закрыл глаза. Кварацхелия едет в пустом автобусе и обнимает трофей.

Фото: Соцсети Кварацхелии

Напомним, в финальном матче соревнования с миланским «Интером» грузинский нападающий забил четвёртый гол встречи. Для парижского клуба эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории «ПСЖ».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, где записал в свой актив 12 голов и девять результативных передач.