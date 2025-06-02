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«Я требую уважения». Защитник «Интера» отказался от вызова в сборную Италии в июне

«Я требую уважения». Защитник «Интера» отказался от вызова в сборную Италии в июне
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Защитник «Интера» Франческо Ачерби заявил, что отказался от вызова в сборную Италии на июньские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

«После глубоких раздумий я сегодня сообщил главному тренеру, что не приму вызов в сборную. Это решение далось мне нелегко, ведь надевать сине-голубую футболку сборной всегда было для меня честью и гордостью. Тем не менее, я пришёл к выводу, что в свете последних событий сегодня нет условий, позволяющих мне спокойно продолжать этот путь.

Я не ищу оправданий и не прошу поблажек, но я требую уважения. А если это уважение исчезает со стороны того, кто должен быть лидером команды, то я предпочитаю отойти в сторону.

Я не из тех, кто цепляется за вызов в сборную: я всегда отдавался полностью, но не собираюсь оставаться там, где меня больше по-настоящему не хотят. И ясно, что я больше не являюсь частью проекта главного тренера. Это моё решение — и, как я уже сказал тренеру сегодня утром, оно не является окончательным, не продиктовано злостью и уж тем более не связано с «депрессией» из-за проигранного финала Лиги чемпионов. Это всего лишь необходимость сделать шаг назад», — написал Ачерби на личной странице в одной из социальных сетей.

31 мая Ачерби в составе «Интера» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

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