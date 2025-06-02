Неймар забил рукой в матче «Сантоса» с «Ботафого». Бразильца немедленно удалили
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Звёздный крайний нападающий «Сантоса» Неймар был удалён с поля в домашнем матче с «Ботафого» в 11-м туре бразильской серии А. Матч завершился победой команды из Рио-де-Жанейро с минимальным счётом 1:0.
Бразилия — Серия А . 11-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро
0:1 Артур – 86'
Удаления: Неймар – 76' / нет
На 76-й минуте 33-летний игрок рукой отправил мяч в ворота соперника. За это действие Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Форвард вернулся в «Сантос» в январе 2025 года спустя 12 лет. Ранее, с августа 2023 года, он выступал за саудовский «Аль-Хиляль», а также играл за «ПСЖ» и «Барселону». После возвращения в «Сантос» Неймар провёл 12 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.
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