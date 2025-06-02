Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар забил рукой в матче «Сантоса» с «Ботафого». Бразильца немедленно удалили

Неймар забил рукой в матче «Сантоса» с «Ботафого». Бразильца немедленно удалили
Комментарии

Звёздный крайний нападающий «Сантоса» Неймар был удалён с поля в домашнем матче с «Ботафого» в 11-м туре бразильской серии А. Матч завершился победой команды из Рио-де-Жанейро с минимальным счётом 1:0.

Бразилия — Серия А . 11-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро
0:1 Артур – 86'    
Удаления: Неймар – 76' / нет

На 76-й минуте 33-летний игрок рукой отправил мяч в ворота соперника. За это действие Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Форвард вернулся в «Сантос» в январе 2025 года спустя 12 лет. Ранее, с августа 2023 года, он выступал за саудовский «Аль-Хиляль», а также играл за «ПСЖ» и «Барселону». После возвращения в «Сантос» Неймар провёл 12 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

Материалы по теме
Неймар: ЧМ-2026 может изменить представление фанатов о футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android