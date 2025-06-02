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«Как же много плохих судей!» Неймар сделал заявление после удаления за гол рукой

«Как же много плохих судей!» Неймар сделал заявление после удаления за гол рукой
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Звёздный вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на своё удаление в матче 11-го тура бразильской Серии А. По итогам встречи «Сантос» дома уступил «Ботафого» со счётом 0:1.

Бразилия — Серия А . 11-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро
0:1 Артур – 86'    
Удаления: Неймар – 76' / нет

«Иногда отчаяние забить гол приводит нас к ошибкам… Хочу попросить прощения у моих товарищей по команде и у болельщиков! Я ошибся, простите меня!!! С уверенностью могу сказать, что если бы я не был удалён, мы бы точно взяли три очка… Команда молодцы за сегодняшнюю игру! Эти три очка можете записывать на мой счёт!!!

P.S. Вторая жёлтая карточка была справедлива, но вот первая — это просто несправедливо. Я сфолил и сразу получил жёлтую… Как же много плохих судей!.. Это лишь моё мнение… Пожалуйста, не наказывайте меня больше», — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

Напомним, на 76-й минуте 33-летний бразилец рукой отправил мяч в ворота команды из Рио-де-Жанейро, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. «Ботафого» забил победный мяч на 86-й минуте. Отличился экс-зенитовец Артур.

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