Пьянич: Акинфеев легенда, но не стоит забывать, что в предыдущих матчах был надёжен Тороп

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о голкиперах команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Если в команде есть Игорь Акинфеев, вы чувствуете себя увереннее?

— Да, конечно! Ведь у него огромный опыт. Он легенда клуба, но не стоит забывать, что в предыдущих матчах надежно играл Тороп и позволил нам сыграть в Суперфинале. Но мы сильны не по отдельности, а когда все вместе. Этот момент очень важен для нас, давайте наслаждаться им, — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей. Пьянич перешёл в ЦСКА летом прошлого года и подписал контракт на один сезон.