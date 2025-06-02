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Пьянич: Акинфеев легенда, но не стоит забывать, что в предыдущих матчах был надёжен Тороп

Пьянич: Акинфеев легенда, но не стоит забывать, что в предыдущих матчах был надёжен Тороп
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о голкиперах команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Если в команде есть Игорь Акинфеев, вы чувствуете себя увереннее?
— Да, конечно! Ведь у него огромный опыт. Он легенда клуба, но не стоит забывать, что в предыдущих матчах надежно играл Тороп и позволил нам сыграть в Суперфинале. Но мы сильны не по отдельности, а когда все вместе. Этот момент очень важен для нас, давайте наслаждаться им, — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей. Пьянич перешёл в ЦСКА летом прошлого года и подписал контракт на один сезон.

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