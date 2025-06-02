Аршавин сравнил спрос на билеты на финал ЛЧ и на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре
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Экс-вингер сборной России Андрей Аршавин рассказал в беседе с футбольным тренером Леонидом Слуцким во время посещения матча финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0), что не смог приобрести билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
— Весь центр усеян людьми с табличками: «Ищу билеты», — сказал голос за кадром.
— Мне кажется, это какие-то аферисты, — сказал Аршавин.
— Нет, на самом деле. И цены какие-то сумасшедшие, поэтому с билетами напряжёнка. Ну а куда ещё идти, как не сюда? — ответил Слуцкий.
— Больше проблема достать билеты — это только в Большой [театр]. Я в прошлом году не смог на «Щелкунчик», — сказал Аршавин в видео на канале Fonbet.
Напомним, «ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
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