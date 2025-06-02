Аршавин сравнил спрос на билеты на финал ЛЧ и на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре

Экс-вингер сборной России Андрей Аршавин рассказал в беседе с футбольным тренером Леонидом Слуцким во время посещения матча финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0), что не смог приобрести билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре.

— Весь центр усеян людьми с табличками: «Ищу билеты», — сказал голос за кадром.

— Мне кажется, это какие-то аферисты, — сказал Аршавин.

— Нет, на самом деле. И цены какие-то сумасшедшие, поэтому с билетами напряжёнка. Ну а куда ещё идти, как не сюда? — ответил Слуцкий.

— Больше проблема достать билеты — это только в Большой [театр]. Я в прошлом году не смог на «Щелкунчик», — сказал Аршавин в видео на канале Fonbet.

Напомним, «ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.