Акинфеев выложил видео из победной раздевалки ЦСКА с кубком и шампанским

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился видео с празднования победы армейцев в Кубке России. Московский клуб обыграл «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 в серии пенальти.

Акинфеев выложил видеосообщение из раздевалки, где рядом с вратарём стоит кубок, а в руках голкипер держит открытую бутылку шампанского.

Фото: Соцсети Акинфеева

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Ранее стало известно, что Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22 трофея в карьере. Голкипер играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе Акинфеева есть победа в Кубке УЕФА.

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в истории, догнав «Локомотив» по количеству побед в турнире.