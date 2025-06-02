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Акинфеев выложил видео из победной раздевалки ЦСКА с кубком и шампанским

Акинфеев выложил видео из победной раздевалки ЦСКА с кубком и шампанским
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился видео с празднования победы армейцев в Кубке России. Московский клуб обыграл «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 в серии пенальти.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Акинфеев выложил видеосообщение из раздевалки, где рядом с вратарём стоит кубок, а в руках голкипер держит открытую бутылку шампанского.

Фото: Соцсети Акинфеева

ВИДЕО

Ранее стало известно, что Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22 трофея в карьере. Голкипер играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе Акинфеева есть победа в Кубке УЕФА.

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в истории, догнав «Локомотив» по количеству побед в турнире.

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