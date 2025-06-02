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УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» обошёл «Ман Сити», в топ-200 четыре команды из России

УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» обошёл «Ман Сити», в топ-200 четыре команды из России
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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый клубный рейтинг перед началом сезона-2024/2025.

Первую строчку рейтинга занимает мадридский «Реал». На втором месте расположился английский «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария». «ПСЖ», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, вошёл в пятёрку. Финалист главного еврокубка «Интер» переместился с девятого места на шестое.

В топ-200 рейтинга вошли четыре российских клуба — «Зенит» (126), «Спартак» (137), «Локомотив» (157) и «Краснодар» (188).

Топ-10 обновлённого клубного рейтинга УЕФА:

  1. «Реал» (Испания) — 143500.
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — 137750.
  3. «Бавария» (Германия) — 135250.
  4. «Ливерпуль» (Англия) — 125500.
  5. «ПСЖ» (Франция) — 118500.
  6. «Интер» (Италия) — 116250.
  7. «Челси» (Англия) — 109000.
  8. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 106750.
  9. «Рома» (Италия) — 104500.
  10. «Барселона» (Испания) — 103250.
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