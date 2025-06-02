В Саудовской Аравии возобновили переговоры с Лионелем Месси — TEAMtalk

Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии возобновил переговоры с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси в последние дни, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, в Саудовской Аравии хотят сделать Месси одним из главных лиц лиги наряду с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

На данный момент переговоры между Месси и представителями Саудовской Аравии находятся на ранней стадии. Обе стороны сейчас изучают возможные варианты.

Контрактное соглашение Месси истекает в конце 2025 года, с 1 июля он сможет вести переговоры и подписывать соглашения в качестве свободного агента.