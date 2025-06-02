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Леонид Слуцкий выбрал между Луисом Энрике и Симоне Индзаги

Леонид Слуцкий выбрал между Луисом Энрике и Симоне Индзаги
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Футбольный тренер Леонид Слуцкий выбрал между главными тренерами финалистом Лиги чемпионов — «ПСЖ» и «Интера» — Луисом Энрике и Симоне Индзаги.

«Ну, если смотреть именно по-тренерски, то понятно, что Луис Энрике играет в более атакующий футбол. Плюс всё-таки человек с такой тяжёлой судьбой, столько пережил. Я думаю, что это очень красивая история будет с его победой», — сказал Слуцкий в видео для канала Fonbet.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал свою первую победу в этом соревновании, разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0. Для Луиса Энрике это стала вторая победа в Лиге чемпионов за 10 лет.

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