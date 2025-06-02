Президент Грузии поздравил Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов

Президент Грузии, в прошлом нападающий национальной сборной по футболу Михаил Кавелашвили поздравил нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с победой в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане со счётом 5:0 разгромили «Интер» со счётом 5:0. В этой встрече Кварацхелия стал автором одного забитого гола.

«Поздравляю, Квара чемпион!» — написал Кавелашвили на личной странице в одной из социальных сетей.

Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.

По итогам клубного сезона-2024/2025 Кварацхелия стал обладателем четырёх трофеев с двумя клубами: выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также Серию А с «Наполи», за который выступал до января 2025 года.