Президент Грузии поздравил Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов
Поделиться
Президент Грузии, в прошлом нападающий национальной сборной по футболу Михаил Кавелашвили поздравил нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с победой в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане со счётом 5:0 разгромили «Интер» со счётом 5:0. В этой встрече Кварацхелия стал автором одного забитого гола.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Поздравляю, Квара чемпион!» — написал Кавелашвили на личной странице в одной из социальных сетей.
Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.
По итогам клубного сезона-2024/2025 Кварацхелия стал обладателем четырёх трофеев с двумя клубами: выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также Серию А с «Наполи», за который выступал до января 2025 года.
Комментарии
- 2 июня 2025
-
04:32
-
04:25
-
04:18
-
04:04
-
03:58
-
03:52
-
03:36
-
03:06
-
02:53
-
02:43
-
02:41
-
02:28
-
02:16
-
02:13
-
01:55
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:48
-
00:43
-
00:32
-
00:09
-
00:00
-
00:00
- 1 июня 2025
-
23:49
-
23:48
-
23:31
-
23:24
-
23:24
-
23:12
-
23:10
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:51