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Президент Грузии поздравил Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов

Президент Грузии поздравил Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов
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Президент Грузии, в прошлом нападающий национальной сборной по футболу Михаил Кавелашвили поздравил нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с победой в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане со счётом 5:0 разгромили «Интер» со счётом 5:0. В этой встрече Кварацхелия стал автором одного забитого гола.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Поздравляю, Квара чемпион!» — написал Кавелашвили на личной странице в одной из социальных сетей.

Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.

По итогам клубного сезона-2024/2025 Кварацхелия стал обладателем четырёх трофеев с двумя клубами: выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также Серию А с «Наполи», за который выступал до января 2025 года.

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