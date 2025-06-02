34-летний Гелор Канга может вернуться в «Ростов» — Gaboneco

Бывший нападающий «Ростова» Гелор Канга, ныне выступающий в составе «Црвены Звезды», может вернуться в стан «жёлто-синих». Об этом сообщает габонское изадние Gaboneco.

По информации издания, Кангой заинтересована также пражская «Спарта». Один из агентов габонского нападающего, рассказал, что Канга склоняется к тому, чтобы подписать контракт именно с пражским клубом. Представители футболиста аргументируют это решение тем, что все российские клубы отстранены УЕФА от участия во всех европейских соревнованиях.

Напомним, Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 годы. За пражскую «Спарту» габонец играл с 2018 по 2020 годы.