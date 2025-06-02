Матвей Сафонов показал кадры с чемпионского парада «ПСЖ» в Париже
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился кадрами с чемпионского парада команды в Париже в честь победы в Лиге чемпионов. В финале турнира парижане со счётом 5:0 разгромили миланский «Интер».
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Фото: Из личного архива Матвея Сафонова
Фото: Из личного архива Матвея Сафонова
По итогам сезона 2024/2025 Матвей Сафонов вместе с «Пари Сен-Жермен» завоевал сразу три трофея — Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны. Также Сафонов вместе с клубом выиграл Суперкубок Франции.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 17 матчей за «ПСЖ» во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей и оформив семь «сухих» игр. Сафонов связан контрактом с парижским клубом до 2029 года. Он перешёл в стан «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара».
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