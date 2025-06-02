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«Я его натренировал». Слуцкий отреагировал на гол Кварацхелии в финале Лиги чемпионов

«Я его натренировал». Слуцкий отреагировал на гол Кварацхелии в финале Лиги чемпионов
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Футбольный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал гол вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов с «Интером» (5:0), разделив свои эмоции с бывшим нападающим сборной России Андреем Аршавиным.

— Сейчас начнётся: я его натренировал, я ему дал дорогу.
— Я его натренировал, я ему дал путёвку в жизнь, что там ещё надо говорить? (смеётся).

— Не загубил, главное.
— Ну, это уже немало. Не, я очень рад. Просто в сердечке, — сказал Слуцкий в видео на канале Fonbet.

Напомним, с 2019 по 2022 годы Кварацхелия играл за казанский «Рубин», где главным тренером был Слуцкий. С 2022 по 2025 годы грузин выступал за «Наполи», затем этой зимой Кварацхелия пополнил состав «ПСЖ».

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