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Дель Пьеро: «ПСЖ» в финале ЛЧ вёл себя так, будто играет в товарищеском матче

Дель Пьеро: «ПСЖ» в финале ЛЧ вёл себя так, будто играет в товарищеском матче
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Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0).

«У них всё работало. Я не скажу, что это было легко, но психологически они вели себя так, будто играют в товарищеском матче, словно это десятый тур чемпионата. С первой минуты они были спокойны. Это что-то особенное. Все говорят о тренере — Луис Энрике добился успеха там, где все остальные проваливались. Он изменил менталитет команды», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.

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