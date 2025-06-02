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Жена Карпина отреагировала на поражение «Ростова» в финале Кубка России с ЦСКА

Жена Карпина отреагировала на поражение «Ростова» в финале Кубка России с ЦСКА
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала поражение «Ростова» в финальном матче Кубка России с ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Очень жаль. Хорику и Лёше слова поддержки! Так бывает», — написала Карпина в своём телеграм-канале.

Напомним, Валерий Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 по 2021 годы и с марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.

«Ростов» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом Российской Премьер-лиги впервые в истории стал «Краснодар».

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