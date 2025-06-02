Жена Карпина отреагировала на поражение «Ростова» в финале Кубка России с ЦСКА

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала поражение «Ростова» в финальном матче Кубка России с ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

«Очень жаль. Хорику и Лёше слова поддержки! Так бывает», — написала Карпина в своём телеграм-канале.

Напомним, Валерий Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 по 2021 годы и с марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.

«Ростов» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом Российской Премьер-лиги впервые в истории стал «Краснодар».