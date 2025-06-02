Месси может перейти в «Аль-Наср», в котором выступает Роналду — TEAMtalk

Четыре клуба из Саудовской Аравии претендуют на аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, сообщает TEAMtalk.

Ранее сообщалось, что Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии возобновил переговоры с Месси по возможному трансферу.

Только если аргентинец действительно будет готов к переходу, начнётся обсуждение, в какой из четырёх клубов — «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» или «Аль-Наср» — он может перейти. Это станет предметом следующего этапа переговоров, но пока до этого дело не дошло. Отметим, в составе «Аль-Насра» выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до декабря 2025 года. В составе «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года.